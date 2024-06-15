رئيسة وزراء إيطاليا أمِلت أن تكون "رسالة" الناخبين قد وصلت للاتحاد الأوروبي

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن أملها في أن يكون الاتحاد الأوروبي قد فهم "الرسالة" التي بعث بها الناخبون في الانتخابات الأوروبية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي وحققت فيها أحزاب اليمين المتطرف مثل حزبها مكاسب هامة.

وميلوني هي أيضا رئيسة حزب إخوة إيطاليا الذي كان أداؤه جيدا بشكل خاص في الانتخابات.

وقالت في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة السبع في بوليا "لأنه إذا أردنا استخلاص الدروس من الانتخابات بأن كل شيء على ما يرام، أخشى أن تكون هذه القراءة مشوهة قليلا".

وأضافت "المواطنون الأوروبيون يطالبون بالبراغماتية، ويطالبون بمقاربة أقل عقائدية في العديد من القضايا الرئيسية".

ويعارض الائتلاف الحكومي الايطالي اليميني برئاسة ميلوني بشدة الصفقة الأوروبية الخضراء، كما يريد موقفا أكثر صرامة بشأن الهجرة.

ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لبحث المناصب القيادية في التكتل، بما في ذلك بقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لولاية ثانية.