شكرا لقرائتكم خبر عن حسين هريدي: أطراف عديدة تلعب أدوارا غير بناءة فى استمرار التوتر الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المشهد في الشرق الأوسط مرتبك وأطراف عديدة لها مصالح متناقضة تلعب أدوار غير بناءة في استمرار حالة انعدام الأمن والتوتر الإقليمي الذي نشاهده منذ فترة، مشدد على أن الوضع في قطاع غزة أصبح جزء من الكل.

وأضاف حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن هناك توترات بسبب هجمات الحوثيين على البحر الأحمر والتصعيد في جنوب لبنان والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، فضلا عن تدخل ايران المستمر والتصريحات الإعلامية من كبار المسئولين الإسرائيليين.

وتابع: "الوضع الداخلي في إسرائيل دائما من العوامل التي تدفع للحرب في غزة ولكن ارتبك كثيرا الوضع الداخلي في اسرائيل بحيث أنه أصبح من الدوافع لاستمرار الحرب لمدى طويل".