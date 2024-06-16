الجيش الأميركي: فرقاطة إيرانية كانت على بعد 8 أميال من سفينة أوكرانية محترقة إثر هجوم حوثي ولم تستجب لنداء الاستغاثة

أكدت القيادة الوسطى الأميركية، أن "طاقم السفينة الأوكرانية المحترقة بعد هجوم صاروخي حوثي تخلى عنها وتم نقله لمنطقة آمنة"، مضيفة "طاقم السفينة الأوكرانية قرر التخلي عنها لعدم قدرته على إخماد الحرائق المندلعة بها".

وأشارت إلى "أننا سنوصل العمل مع شركائنا لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية"، معتبرة أن "سلوك الحوثيين الخبيث والمتهور يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض البحارة للخطر".

وذكر الجيش الأميركي، أن "فرقاطة إيرانية كانت على بعد 8 أميال من السفينة الأوكرانية ولم تستجب لنداء الاستغاثة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن إخلاء طاقم سفينة تجارية بعد أن شب في السفينة حريق وبدأت تغرق، في إشارة لواقعة على بعد 98 ميلًا بحريًا شرقي عدن اليمنية في 13 حزيران وذلك بعد تعرضها لهجوم من قبل القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضمن عمليات مساندة قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية.