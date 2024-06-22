الشيخ الخطيب بمحاضرة في كنيسة جدرا: التمايز الديني لا يوجب التمايز في الحقوق والواجبات

اشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الى أن الشوف وإقليم الخروب يشكلان نموذجا عن لبنان الواحد الموحد، لبنان الإنسان والإنسانية، وأن التعدد والتنوع الطائفي والمذهبي والديني، لم يكن عامل تفريق بين الناس وإنما عامل جمع."

وخلال محاضرة أقيمت في قاعة كنيسة مار جرجس في بلدة جدرا بدعوة من جمعية "الشوف للتنمية" ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها تحت عنوان " رجال الله"، أشار الخطيب الى "ان الانسان هو قيمة في الحياة، والتعدد الديني لا ينبغي أن يتحول إلى مشكلة، فالمسلم إنسان والمسيحي إنسان والذي يفرق بينهما او بين المذاهب والاديان هو من يستغل الدين ويشوهه ويحوله إلى عقليات قبلية مخالفة للدين".

وأكد الخطيب أن تعدد المرجعيات الروحية لا يعني أنها رؤساء قبائل، فالمسيحية، هي رؤية وفكرة وقيم وكذلك الإسلام، مشددا على أن الاختلاف الديني يحب إلا يكون سببا للخلاف والتباعد بين الناس ومن يعمل عكس ذلك يزوّر التاريخ، كما أن التمايز الديني لا يوجب التمايز في الحقوق والواجبات.

وأشار الى انه في واقعنا اللبناني فان الخلاف السياسي ينقلب الى خلاف مذهبي وديني وطائفي لأغراض ومصالح معينة، لافتا الى أنه لم يكن هناك مشكلة اسلامية -مسيحية في الشرق فهم إخوان في الإيمان، أما المشكلة في لبنان فهي مفتعلة بين الطوائف لمصلحة الطبقة السياسية المستفيدة من امتيازات النظام الطائفي الذي تسبب بازمات ومشاكل لبنان السياسية بين الفينة والأخرى.

واردف "نحن ننتمي إلى الإسلام والمسيحية في هذا البلد الذي له حق علينا بأن نحفظه ونحفظ ابناءه، ومن يفتعل المشكلة هو منتفع منها ومستعد لتخريب البلد وبث الفتنة بين اللبنانيين خدمة لمصالحه. وأضاف ان وظيفة الدين في لبنان هي المحافظة على القيم الانسانية والمعنوية وتمتين اللحمة الوطنية التي تشكل القيم المعنوية والاخلاقية والدينية احد اهم دعائمها لانها قيم مشتركة بين جميع المكونات".

واستطرد: "نحن مصرون على الوحدة الوطنية، ومتمسكون بها ونعمل على تحصينها بتعزيز التعاون والتشاور بين اللبنانيين. وتذليل كل العقبات التي تحول دون لقائهم، ونطالب ونعمل على أن تكون هناك دولة قادرة ترسخ الانتماء الوطني لدى المواطن وتوفر الرعاية الصحيحة لكل ابنائها دون تفرقة وتمييز، وكمجلس اسلامي شيعي اعلى في لبنان طالبنا ونطالب بالعدالة الاجتماعية والإصلاح لاننا نريد قيام دولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع المواطنين امام القانون في الحقوق والواجبات".

وأشار رئيس بلدية جدرا المونسينيور جوزف القزي الى انه "لكي يبقى لبنان واحداً موحداً وعصياً على المؤامرات وعلى أعدائه، وفي مقدمتهم العدو الإسرائيلي ومخططاته، علينا جميعاً العمل كل في موقعه على تحصين الوحدة الوطنية، وبذل الجهود والمساعي على رأب الصدع في ظل هذا الإنقسام السياسي الحاصل لإنقاذ لبنان. وهنا يبرز الدور الوطني الجامع والكبير والمؤثر لـ "رجال الله في كل الطوائف اللبنانية للعمل على لم الشمل وتوحيد الإيرادات الوطنية، لإنقاذ لبنان وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية بدءًا من إنتخاب رئيس جديد للجمهورية."

كلمة جمعية الشوف للتنمية القتها الدكتورة دعد القزي فقالت:"مبادئٌ رسّخها ابناءُ الشوف واقليم الخرّوب، بما تكتنزهُ هذه المنطقة بتنوّعها الثقافي والديني، مثالاً للبنان الموحّد، حيثُ كان ولا يزال منبتا للرجال، الرجال الذين كرّسوا حياتَهم لخدمة أهلهم وابناء وطنهم، فكانوا بحقٍ رجالَ الله، . ومن هذا الصرح الديني، على رأسه المونسنيور جوزيف القزي، رئيس بلدية جدرا، الذي هو عنوانٌ للوحدة، والسبّاقُ دائما لاحتضان هذه الانشطة الثقافية الجامعة بين اللبنانيين، وتحتَ رعاية سيادة المطران مارون العمار راعي ابرشية صيدا المارونية، وهو امتدادٌ لاباء هذه الكنيسة، الذين كانوا الملاذ الآمن لابناء هذه المنطقة من دون تمييز او تفرقة .."

من جهته، رحب راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار بالحضور وبالعلامة الخطيب، وأعرب عن سروره بهذا اللقاء الجامع الذي يذكره بلقاء الإمام موسى الصدر مع المطران الخوري في بلدته الحجة، حيث كانت الدعوة إلى التسامح ومحبة الله والعيش بكرامة وبكل ما يرضي الله في تعاليمه ويرضي الإنسان في حياته على هذه الأرض.

ولفت الى "ان حضور العلامة الخطيب في هذا الصرح الديني اليوم يؤكد على أهمية الحضور معا والعودة إلى الله، سيما وأن الكتاب المقدس والقرآن الكريم يدعوان إلى العيش معا بأمان وسلام. واخوة، فكلنا نفكر من أجل الخير والعدالة والسلام ."

بعدها كانت مداخلات.