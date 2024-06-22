الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن "يكون طقس صيفي معتاد مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية ساحلاً وأعلى منها في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط زذاذ محلي على المرتفعات الشمالية بدءاً من مساء الاحد بسبب منخفض جوي محدود الفعالية متمركز حاليا جنوب قبرص".

وحذّرت "المواطنين من عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، كذلك عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات بدءاً من المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لكنها تبقى فوق معدلاتها واستقرارها على الساحل ، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد".

ولفتت الى ان "طقس الأحد غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وارتفاع طفيف على الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم كما يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خاصة على المرتفعات الشمالية كما تنشط الرياح أحياناً".

واضافت ان "طقس الإثنين غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف ٍعلى المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط الزذاذ على المرتفعات الشمالية في الفترة الصباحية والمسائية كما تنشط الرياح أحياناً".

وتابعت، أن "طقس الثلاثاء غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط الزذاذ صباحاً في المناطق الشمالية يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية كما تنشط الرياح أحياناً".