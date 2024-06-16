"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "هدوءًا حذرًا يخيّم هذا الصّباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من سهل المجيديّة، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتّى منطقة العرقوب شبعا ومزارعها، وذلك بعد أن خفّت حدّة الاشتباكات ليلًا بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة".
وأشار إلى أنّه "في ظلّ الوضع المتوتّر في النّقاط المتاخمة للخط الأزرق في منطقة حاصبيا، لم يغب الطّيران التجسّسي الإسرائيلي طوال ساعات اللّيل وحتّى فجر اليوم عن أجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى أجواء البقاع".
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