"سرايا القدس": إيقاع قوة صهيونية متوغلة غرب رفح بكمين محكم وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من إيقاع قوّة صهيونيّة متوغّلة في الحي السعودي غرب ​رفح​ بكمين محكم، وتفجير آليّة عسكريّة بقذيفة (RPG)"، مؤكّدةً "وقوع أفراد القوّة بين قتيل وجريح".

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