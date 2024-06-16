بيروتي: إذا لم يحصل أي تصعيد أمني فوضع السياحة الداخلية ناشط جدًا

أكّد الأمين العام لاتحاد النّقابات السّياحيّة في لبنان ​جان بيروتي​، أنّ "السّياحة الدّاخليّة مهمّة جدًّا في لبنان"، مشيرًا إلى أنّه "إذا لم يحصل أي تصعيد أمني، فوضع السّياحة الدّاخليّة ناشط جدًا".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "المغتربين اللّبنانيّين يطالبون بـ"credit card" محدّد المبلغ من حساباتهم المصرفيّة في لبنان، كسياسة تشجيعيّة، ليتمكّنوا من صرف ودائعهم، خصوصًا أنّهم لم يستفيدوا من التّعاميم الّتي أصدرها مصرف لبنان سابقًا"، كاشفًا أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدني بأنّه سيبحث بالموضوع".

وركّز بيروتي على أنّ "المطلوب من شركة طيران الشرق الأوسط (mea) أن تضع تذاكر طيران منخفضة السّعر، من دون خدمات، لتشجيع المغتربين والسيّاح على المجيء إلى لبنان".