الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وبنسبة الرطوبة على الساحل اليوم

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا رطبًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع انخفاض تدريجي ب​درجات الحرارة​ خاصّةً على السّاحل. ومن المتوقّع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثّلثاء، تحت تأثير كتل هوائيّة حارّة".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "خطر التعرّض لأشعة الشّمس في ساعات الذّروة، ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة والدّاخليّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الأحد قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرّطوبة على السّاحل، مع رياح ناشطة أحيانًا تؤدّي إلى تلطيف الأجواء وبالتّالي تخفيف الشّعور بالحر؛ كما يتشكّل الضّباب على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظّهر".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً على السّاحل لتعود إلى معدّلاتها الموسميّة، كما تنشط الرّياح أحيانًا، مع ظهور ضباب على المرتفعات المتوسّطة".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل وعلى الجبال، وعودة ظاهرة الانقلاب الحراري، كما ترتفع نسبة الرّطوبة على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر؛ ويتشكّل الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل، مع بقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر. كما يتشكّل الضّباب بدءًا من ارتفاعات منخفصة في الفترة الصّباحيّة والمسائيّة، ما يؤدّي إلى سوء في الرّؤية أحيانًا".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا على السّاحل ويسوء محليًّا على المرتفعات المتوسّطة مساءً بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و70%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 27 درجة مئويّة".