خارجية أوكرانيا: مواقف كييف وضعت في الاعتبار بالبيان الختامي لقمة الزعماء

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، إن مواقف كييف وضعت في الاعتبار في صياغة البيان الختامي لقمة زعماء العالم المنعقدة لتحقيق السلام في أوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا.

وأضاف للصحافيين في منتجع بورجنشتوك بوسط سويسرا أن النص صار مكتملاً و«متوازناً».

وأشار كوليبا إلى أنه لم تجرِ مناقشة أي خطط سلام بديلة خلال المؤتمر الذي استمر يومين.

لا إعلان مشترك

ومن جانبه، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن البيان الختامي لقمة زعماء العالم التي تهدف إلى تمهيد الطريق للسلام في أوكرانيا لا يحظى بدعم جماعي. وكان نيهامر يتحدث للصحافيين على هامش المؤتمر المنعقد في منتجع بورجنشتوك أعلى قمة جبلية في سويسرا.

أفادت مسودة البيان الختامي الصادر عن قمة رفيعة المستوى للسلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا بأن «الحرب المستمرة التي تشنها روسيا الاتحادية على أوكرانيا تواصل التسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق وخلق أزمات ذات تداعيات على العالم».

وجاء في المسودة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» أن القمة عُقدت من أجل تعزيز حوار رفيع المستوى حول مسارات نحو التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم لأوكرانيا على أساس القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت المسودة التزام الدول المشاركة بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي ومبادئ السيادة وسلامة أراضي جميع الدول ومنها أوكرانيا.