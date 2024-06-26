ديشامب: مبابي سيقود فرنسا للقب اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن أسفه لتعادل منتخب بلاده مع منتخب بولندا في ختام مباريات المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2024 وهي النتيجة التي وضعت المنتخب الفرنسي في المركز الثاني في مجموعته خلف منتخب النمسا الذي تصدر المجموعة بالفوز على هولندا بثلاثة أهداف لهدفين.

وكان نجم فرنسا كيليان مبابي قد نجح اخيرا في التسجيل لاول مرة في بطولات اليورو بعدما شارك مع المنتخب الفرنسي وسجل هدف التقدم لمنتخب الديوك الزرقاء الا ان النجم البزلندي روبرت ليفاندوفيسكي سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقائق الاخيرة للمباراة ليضع منتخب فرنسا في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

التواجد في المركز الثاني دفع منتخب فرنسا للتواجد في طريق صعب للغاية حتى الوصول الى المباراة النهائية حيث من المنتظر المانيا او أسبانيا في الدور نصف النهائي حال وصوله إليه.

وعقب المباراة أبدى ديديه ديشامب حزنه للتعادل لكنه في الوقت نفسه أكد أنه ليس محبطا وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية : لم نكن حاسمين في هجماتنا وبالتالي لم نحقق هدفنا من المباراة هو الخروج ونحن متصدرين للمجموعة لكن ليس هذا هو كل شىء وعلينا الاستعداد بقوة للمباريات القادمة.

وأضاف ديشامب: أفضل لاعب في المباراة كان حارس مرمى المنتخب البولندي وهو ما يوضح اننا كنا الفريق الافضل والاخطر على المرمى لكن في نفس الوقت تلقينا هدف من ركلة جزاء. فعلنا كل شىء وحتى الدقائق الاخيرة كنا قريبين جدا من تحقيق أهدافنا.

وعن أداء كيليان مبابي قال المدير الفني لمنتخب فرنسا: كيليان كان رائعا وعلى الرغم من كل الظروف التي مر بها على مدار الثلاثة ايام التي تلت اصابته بكسر في الانف الا انه كان متماسكا ولديه روح قتالية عالية وهو مصمم على قيادة المنتخب الفرنسي للفوز باللقب . هو جائع للعب و لديه رغبة كبيرة في مساعدة زملائه.