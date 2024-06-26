كين يدافع عن اداء المنتخب الانجليزي بعد التعادل مع سلوفينيا

ياسر رشاد - القاهرة - دافع نجم منتخب انجلترا ونادي بايرن ميونخ الالماني هاري كين عن اداء منتخب انجلترا بعد تعادله السلبي مع منتخب سلوفينيا بدون اهداف في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة كولون الالمانية في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024 .

ورغم ان نتيجة المباراة وضعت المنتخب الانجليزي في صدارة المجموعة الرابعة متقدما برصيد خمس نقاط متقدما على منتخب الدانمارك الذي احتل المركز الثاني ومنتخب سلوفينيا الذي احتل المركز الثالث وتأهلت المنتخبات الثلاث الى الدور الثاني الا ان علامات استفهام كثيرة والكثير من الاستياء كان حول اداء منتخب الاسود الثلاث الذي جاء الى يورو 2024 في ثوب المنتخب المرشح للفوز باللقب الا انه وبعد ثلاث مباريات بدا كشبح للمنتخب الانجليزي الذي توقع الجميع متابعته قبل البطولة .

هاري كين قائد منتخب انجلترا اكد عقب مباراة سلوفينيا ان اداء المنتخب الانجليزي يتحسن من مباراة الى اخرى مؤكدا ان منتخب انجلترا كان يستحق الفوز في مواجهة سلوفينيا بعدما سيطر اغلب الوقت على مجريات اللعب .

وقال هاري كين عقب المباراة : حققنا الهدف الذي كنا نسعى اليه قبل انطلاق البطولة وهو التأهل على قمة المجموعة . لعبنا الليلة مباراة صعبة جدا امام منافس عنيد لكن لعبنا مباراة افضل من مباراتينا السابقتين امام صربيا وامام الدانمارك وما كان ينقصنا اليوم هو اللمسة الاخيرة امام المرمى لانهاء المباراة لمصلحتنا .

واضاف قائد منتخب انجلترا : نتعافى بشكل جيد و نتطلع للأمام لمباراتنا المقبلة كتصدرين المجموعة ولدينا تفاؤل كبير بالمباريات القادمة .

وحول رأيه في مشاركة لاعبين شباب مثل كوبي مايانو في المباريات قال هاري كين : نحن هذه النوعية من الاعبين ونحتاج الى ان يكون كل الاعبين جاهزين لخوض المباريات عندما نحتاج اليهم فهذا هو سر الفوز في البطولات الكبرى . لدينا خبرة جيدة في المباريات الاوربية و لعبنا في النسخة الاخيرة حتى المباراة النهائية ولذلك علي ان اؤكد ان كل المباريات القادمة ستكون صعبة ايا كان المنافس .