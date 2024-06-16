شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب وهدايا.. التحالف الوطنى يشارك الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 02:00 م

حرصت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة المنيا على مشاركة الأطفال فرحة عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع الألعاب والحلوى في ساحات الصلاة عقب أداء صلاة العيد، وذلك في أجواء مفعمة بالفرحة والسعادة.



مشاركة المتطوعين في تجهيز هدايا العيد

وحرصت الأمانة أيضاً على التواجد في الميادين العامة بالمحافظة لاستكمال عملية توزيع الهدايا على المارة من أبناء المحافظة، ومشاركتهم فرحتهم وإدخال السعادة على قلوبهم.



هدايا عيد الأضحى

واحتفلت أمانة محافظة شمال سيناء للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك، حيث نظمت فعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا وحلوى على المصلين والأطفال في الساحة الشعبية بالعريش، بحضور جمع غفير من المواطنين.

توزيع الحلوى على الأطفال

وتضمنت الفعاليات ألعابًا ترفيهية للأطفال، وعروضًا فنية، وتوزيع الهدايا والحلوى على المشاركين.

وتأتي تلك المبادرات في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تعزيز قيم التضامن ونشر الإيجابية بين أفراد المجتمع، واستمرار المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات.

