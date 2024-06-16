اخبار العالم

ألعاب وهدايا.. التحالف الوطنى يشارك الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب وهدايا.. التحالف الوطنى يشارك الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الأحد، 16 يونيو 2024 02:00 م

حرصت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة المنيا على مشاركة الأطفال فرحة عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع الألعاب والحلوى في ساحات الصلاة عقب أداء صلاة العيد، وذلك في أجواء مفعمة بالفرحة والسعادة.

fbec59ae-98e6-4f18-b878-611f29276d79
مشاركة المتطوعين في تجهيز هدايا العيد 

وحرصت الأمانة أيضاً على التواجد في الميادين العامة بالمحافظة لاستكمال عملية توزيع الهدايا على المارة من أبناء المحافظة، ومشاركتهم فرحتهم وإدخال السعادة على قلوبهم.

a2f24741-434c-4844-86dd-54dc42f9bf7f
هدايا عيد الأضحى 

واحتفلت أمانة محافظة شمال سيناء للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك، حيث نظمت فعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا وحلوى على المصلين والأطفال في الساحة الشعبية بالعريش، بحضور جمع غفير من المواطنين.

66acdb19-f0b6-4242-8409-b271c7c0ffb5

توزيع الحلوى على الأطفال 

وتضمنت الفعاليات ألعابًا ترفيهية للأطفال، وعروضًا فنية، وتوزيع الهدايا والحلوى على المشاركين.

وتأتي تلك المبادرات في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تعزيز قيم التضامن ونشر الإيجابية بين أفراد المجتمع، واستمرار المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements