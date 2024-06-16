الكرملين: بوتين لا يستبعد المحادثات مع أوكرانيا لكنه يريد ضمانات

اشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الى إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا، لكن ستكون هناك حاجة إلى ضمانات من أجل مصداقية أي مفاوضات.
وشاركت أكثر من 90 دولة في مؤتمر استمر يومين في منتجع بورغنشتوك بوسط سويسرا بهدف توحيد الرأي العام العالمي حول كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 27 شهرا.
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