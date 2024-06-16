شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات شديدة تضرب جنوب الصين.. ودرجات الحرارة مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مركز الأرصاد الجوية الوطني بالصين اليوم، تحذيرًا من درجات الحرارة المرتفعة في وقت تتعرض فيه عدة مناطق في أنحاء البلاد لحر قائظ، بينما أصدرت أقاليم كثيرة في الجنوب تحذيرات من فيضانات شديدة بسبب أمطار غزيرة.

وقال المركز إن من المتوقع انكسار حدة درجات الحرارة المرتفعة في شمال الصين ومناطق بين النهر الأصفر ونهر هواي.

ويتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 37 و39 درجة مئوية في أجزاء من مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وخنان اليوم الأحد. الأمطار الغزيرة سبق واجتاحت الفيضانات جنوبي بولندا بعد هطول أمطار غزيرة في شتى أنحاء البلاد.

وكانت مدينة بيلسكو- بيالا وما حولها في منطقة سيليزيا من بين المناطق الأكثر تضررا، فيما أفادت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) بأن عمدة المدينة أصدر تحذيرا بسبب الفيضان.