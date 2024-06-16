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الكويت : المملكة السعودية قامت بجهود كبيرة لإنجاح موسم الحج وخدمة الحجاج

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ياسر رشاد - القاهرة - أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح بالجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة السعودية لنجاح موسم الحج معربا عن أسمى آيات التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز بنجاح موسم الحج .


وقال سفير الكويت لدي المملكة السعودية في تصريح لتلفزيون دولة الكويت اليوم الأحد، إن ما تقوم به المملكة بكافة قطاعاتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام يعتبر جهدا جبارا.

 

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