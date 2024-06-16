افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بان "حريقا شب في احدى غرف شركة الكهرباء في مكسه، وتمكن عناصر الدفاع المدني من إخماده، وقد سبب الحريق أضرار في المستودع التابع لشركة الكهرباء".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حريق في احدى غرف شركة الكهرباء في مكسه تسبب بأضرار في المستودع التابع لشركة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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