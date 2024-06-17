شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: 30 يونيو محطة مهمة فى تاريخ الوطن ونقطة تحول نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد نشات العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أهمية ثورة 30 يونيو في الذكرى الـ11 لها، باعتبارها محطة تاريخية مهمة في حياة الوطن.

ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو كانت بداية نقطة تحول وكانت بمثابة ميلاد جمهورية جديدة، وحياة كريمة، وتغيير حياة المواطن للأفضل، والتصدي للظلامية والعام الأسود الي حكم فيه الاخوان مصر. مضيفا بأن ثورة 30 يونيو جلبت الاستقرار والأمن لمصر بعد فترة من الاضطربات.

وقال عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو تكتسب أهميتها من كونها ثورة شعبية كبيرة، شاركت فيها كل أطياف المجتمع، وإعلان النهاية لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، فثورة 30 يونيو كشفت معدن الشعب المصري الأصيل ووقفته للدفاع عن وطنه. فمصر معروفة بالمدنية والحضارة، والإخوان كانوا يريدونها مفتتة ومقمسمة لا قدر الله وتهددها الفتن، لذلك جاءت وقفة الجيش المصري العظيم، ومساندة ثورة 30 يونيو ليكون ذلك ايذان بنجاحها.

واختتم النائب محمد نشأت العمده، أن 30 يونيو كانت وستظل واحدة من أنجح ثورات مصر، بعد خروج الملايين لرفض السير بالوطن نحو المجهول. مضيفا: 30 يونيو محطة مهمة وملايين المصريون سيظلون يذكرون على مدار التاريخ قيمة هذه الثورة في إنقاذ الوطن.