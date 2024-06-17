اتفاقية لمكافحة التهديد النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان

ياسر رشاد - القاهرة - لمواجهة ما يسمى بالتهديد النووي من كوريا الشمالية، صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك لوكالة بلومبرج للأنباء بأن واشنطن وسيول وطوكيو قد توقع قريبا اتفاقا ثلاثيا بشأن التعاون الأمني.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال الوزير إنه يتوقع أن يجتمع مع نظيريه من الولايات المتحدة واليابان في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لإنشاء نظام للرد الأكثر فعالية وسرعة وتماسكًا على التهديد النووي والصاروخي المزعوم لكوريا الشمالية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. وأضافت الوكالة أنه من الممكن التوصل إلى الاتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي القادم في يناير 2025.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصادر قولها إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تخطط لإجراء تدريبات عسكرية ثلاثية في أواخر يونيو وسط زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.

ويناقش الجانبان مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس ثيودور روزفلت في التدريبات، ولم يتم الانتهاء بعد من توقيت ونطاق ومحتوى التدريبات من قبل الأطراف المتعاونة.