متظاهرون إسرائيليون قطعوا طرقا رئيسية في القدس وهرتسليا مطالبين بإجراء انتخابات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرين إسرائيليين قطعوا طرقا رئيسية، صباح اليوم، في مدينتي القدس وهرتسليا، مطالبين بإجراء انتخابات، ومن المقرر أن تنطلق المظاهرات بمناطق أخرى.
وأوضحت وسائل الإعلام أن المظاهرات شملت قطع الطريق السريع 1 المؤدي للطريق السريع 16 في مدينة القدس، في حين أغلق متظاهرون آخرون الطريق السريع رقم 2 في مدينة هرتسليا، كما عرقل المتظاهرون حركة المرور عند مفرق غازيت في الطريق السريع 65 جنوباً وعلى مفترق يافور قرب مدينة عكا.
ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات على مدار اليوم، وأن تلحقها مظاهرة مسائية أمام الكنيست، تتبعها مسيرة احتجاجية ستتجه إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في شارع غزة بالقدس.
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