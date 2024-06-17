إصابة نحو 16 ألف شخص في تركيا أثناء ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى

أعلن وزير الصّحة التّركي فخر الدين قوجة، أنه "في أوّل أيّام عيد الأضحى، حضر نحو 16 ألف شخص في عموم البلاد، منهم 1274 في أنقرة، 840 في إسطنبول، و416 في إزمير، إلى مراكزنا الصحيّة بسبب إصابات تعرّضوا لها أثناء ذبح الأضاحي".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "هذه الحالات ناجمة عن ذبح الأضاحي على يد أشخاص غير متخصّصين أو محترفين"، داعيًا من لم يقدّموا أضاحي العيد بعد، إلى توخّي الحذر".
وفي عام 2023، أُصيب ما يقرب من 30 ألف شخص خلال أيّام الاحتفالات الأربعة في تركيا، بحسب أرقام رسميّة.
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