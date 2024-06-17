ذكرت منظّمة الإغاثة الألمانيّة "ResQship"، أنّ "رجال الإنقاذ الّذين جاءوا لمساعدة مهاجرين كانوا على متن قارب خشبي قبالة لامبيدوسا الإيطاليّة، عثروا على 10 جثث تحت سطح القارب"، في حين تمّ الإبلاغ عن فقدان نحو 60 شخصًا بعد غرق قارب أخرى قبالة كالابريا، بحسب وسائل إعلام إيطاليّة.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عشرة مهاجرين وفقدان آخرين إثر غرق قاربين قبالة سواحل إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.