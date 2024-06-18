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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لإسقاط حكومة نتنياهو

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفاد مراسل الجزيرة بأن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون عند مبنى الكنيست في القدس مطالبين بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة.

كانت معطيات رسمية إسرائيلية، كشفت أن 8 آلاف و663 جنديا إسرائيليا وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ووفق معطيات قدتها وزارة الدفاع للكنيست، فإن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42%، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة بنسبة 21%، والإصابات الداخلية 9%، وإصابات العمود الفقري 7%، والأذنين 8%، والعينين 2%.

وأوضحت أن 35% من الجرحى، الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل، يعانون من أذى نفسي.

وقتل 662 جنديا إسرائيليا وأصيب 3 آلاف و848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق الجيش، الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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