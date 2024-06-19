شكرا لقرائتكم خبر عن ما المستندات المطلوبة منك للحصول على تراخيص المحال العامة؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، على الأوراق والمستندات المطلوبة لحصولك على ترخيص المحال العامة، حيث يتطلب القانون تقديم قرابة 10 مستند وهم:

المستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة:



1. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.

2. تقديم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا.

3. تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة له من وزارة القوى العاملة.



4. تقديم توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وتقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الايجار، على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتى: "مثبت بالتاريخ، أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة، أن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه".



5.تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

6. تقديم كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء أو شهادة تصرفات عقارية



7. تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.



8. تقديم رسم توضيحي، على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى/ الجهاز او المنطقة واسم الشارع ورقم العقار "إن وجد" الواقع به المحل.



9. تقديم تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.



10.صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11.مستخرج رسمي من السجل التجارى، وشهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.