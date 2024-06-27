"أتمنى الناس تهتم بيا".. رسالة من أحمد شديد بعد صعوده مع حرس الحدود إلى الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعرب أحمد شديد قناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن سعادته بفوز فريقه على حساب سبورتنج بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، والصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

وتمكن فريق حرس الحدود، من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على حساب فريق سبورتنج، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "المكس"، في إطار منافسات الجولة الأخيرة، من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري الممتاز، ليضمن الصعود إلى الدوري الممتاز بعد احتلال الصدارة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق سبورتنج برصيد 8 نقاط.

وقال أحمد شديد قناوي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب نهاية المباراة: "نحمد الله على المكسب، كنا نواجه فريق محترم ومكافح، والمباراة كانت سهلة نسبياً قبل أن يتمكن فريق سبورتنج من إحراز هدف التعادل في مرمانا في وقت صعب من اللقاء، مما صعب المباراة بشكل كبير".

وأضاف: "وصعود الفريق إلى الدوري الممتاز، هو تتويج تعب موسم كامل ولي بشكل خاص، وتمكنت من تحقيق أعلى نسبة صناعة للأهداف في الموسم الحالي".

وتابع: "أتمنى أن تساعد الناس الشخص المكافح والمجتهد مثلي، ولا أحتاج شيئاً من أحد".

وواصل: "لا يجب أن يتم تقييمي بناءً على سني، بل يجب أن يكون التقييم على تأثيري داخل الملعب، وشاركت في 33 مباراة من أصل 33 في الموسم رفقة الفريق، وكنت الأكثر صناعة للأهداف، وكنت مؤثر مع الفريق".

واختتم قناوي تصريحاته: "أتمنى أن يكون القادم أفضل بالنسبة لفريق حرس الحدود، الذي عاد إلى مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز".

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