استشهاد فلسطينيتين وإصابة 12 في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهدت مواطنتان فلسطينيتان وأصيب 12 شخصا آخرين، فجر اليوم، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مواطنتين استشهدتا وأصيب 12 شخصا آخرين بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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