الصين تُفعل الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات المحتملة في مقاطعتين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فعّلت الصين أمس الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات المحتملة في مقاطعتي آنهوي وهوبي.

وذكرت وزارة الموارد المائية الصينية – وفقًا لوكالة الصين الجديدة (شينخوا) أنه من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة المقاطعتين من الأربعاء وحتى السبت المقبل، متوقعة ارتفاعا كبيرا في مناسيب الأنهار الرئيسية فيهما، بما في ذلك بعض روافد نهري اليانغتسي وهوايخه.

وتوقعت أن تتجاوز مناسيب المياه في بعض الأنهار الإقليمية الصغيرة عتبات الإنذار، مشيرة إلى أنها أرسلت فرق عمل إلى المقاطعتين لتوجيه أعمال الوقاية من الفيضانات والتخفيف من حدتها.

يذكر أن لدى الصين نظام استجابة للطوارئ لمكافحة الفيضانات مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الاستجابة الأكثر شدة.

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