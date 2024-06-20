واشنطن تناقش وضع غزة بعد الحرب مع شركائها العرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى مساء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 ، إن واشنطن تناقش مع شركائها العرب الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.

وأضافت المسؤولة الأمريكية :" قطر لا غنى عنها في جهودنا لإطلاق سراح الرهائن ، وشركاؤنا الإقليميون يلعبون دورا حيويا في استقرار منطقة الشرق الأوسط".

وأكدت ليف أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمعالجة القضايا المطروحة في المنطقة(..) مبينة أن واشنطن تسعى لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين.

وتابعت :" الصراع بين حماس وإسرائيل والتصعيد من إيران ووكلائها يؤديان إلى تعقيد عملنا إلى حد كبير في المنطقة ، ونضغط على الشركاء الرئيسيين لفعل ما بوسعهم لحمل حماس على قبول مقترح وقف إطلاق النار".

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وأوضحت أن واشنطن تبحث عددا من التصورات المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب ، مبينة أن الإدارة الأمريكية ناقشت مع الشركاء العرب على مدى الأشهر الماضية كيف سيكون الوضع في قطاع غزة بعد الحرب.

وقالت :" التخطيط غير كاف على أقل تقدير من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن الوضع في غزة بعد الحرب".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

المصدر : وكالات