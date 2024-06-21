وزير الأمن السابق: لم نمر في أزمة كهذه منذ قيام إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن وزير الأمن السابق موشيه يعلون قوله، إنه لم يرى في أزمة كهذه منذ قيام إسرائيل ونحن بالواقع بلا قيادة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن جيش الاحتلال يزعم الاستعداد للإعلان عن هزيمة الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد انتهاء معركة رفح.

وأضافت هيئة البث، أن الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن ما جرى في 7 أكتوبر شكل زلزال ضرب أسس الكيان الصهيوني ودفع أمريكا للقدوم بشكل سريع لإنقاذ الاحتلال وخاصة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية على رأس الأولويات في الساحة الدولية.