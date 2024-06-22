غدا.. مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل شركة مصر للطيران، تنفيذ الجسر الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

وتقوم الشركة غدا الأحد 23 يونيو 2024، بتسيير 24 رحلة جوية تشمل 9 رحلات من جدة إلى القاهرة، ورحلة واحدة من جدة إلى كوناكري، ورحلتين من جدة إلى باماكو، ورحلة واحدة من الطائف إلى القاهرة، و11 رحلة من المدينة المنورة إلى القاهرة.

وستنقل مصر للطيران خلال هذه الرحلات حجاج بعثة وزارة الداخلية، وحجاج التضامن من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة، بالإضافة إلى حجاج قرعة الجيزة والإسكندرية وقنا، وحجاج الترانزيت، وحجاج الأفراد والأجانب، فضلًا عن حجاج العمل والإقامة.

وشكلت مصر للطيران، فريق عمل متكامل من مختلف التخصصات لخدمة الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة، من أجل تذليل العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن، عبر تسهيل إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك، وضمان الانسيابية وانتظام الرحلات وتجنب التكدس.