بعد اعتراف أرمينيا بفلسطين.. "عربية النواب" تطالب المجتمع الدولي بإعادة إحياء عملية السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رحَّب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين، موضحًا أهمية الخطوة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمقررات الأممية في هذا الشأن، مؤكدًا ضرورة استمرار كل أطراف المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية.

واعتبر محسب، في بيان له اليوم السبت، الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الضامن الأساسي لأمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكدًا رفض مصر الراسخ أية محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني انهيارًا تامًّا للأوضاع الإنسانية ونقصًا شديدًا في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمياه والوقود في ظل الحصار المفروض عليه.

وأشار النائب إلى أن الشعب الفلسطيني؛ خصوصًا في قطاع غزة، يواجه ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل الحصار المفروض عليهم، وسياسة التجويع التي يطبقها الاحتلال، فضلًا عن القضاء على جميع أشكال الحياة داخل القطاع، مطالبًا بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة مهمة نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وأكد النائب أيمن محسب ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي نحو خلق أفق سياسي يسمح بإعادة إحياء عملية سلام حقيقية تعالج جذور وأسباب القضية الفلسطينية، وتستعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، مطالبًا دول العالم بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية حقوقه في هذا التوقيت الذي يواجه فيه إبادة حقيقية من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.