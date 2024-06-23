شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات متواصلة بعد العثور على جثة بمترو أنفاق برلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية أنها تحقق في ملابسات العثور على جثة في محطة مترو أنفاق برلين اليوم السبت.

وعثر على الجثة في محطة كوتبوسر تور المزدحمة في حي كروزبرج في حوالي الساعة 1 مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت. جرائم القتل في ألمانيا ويحقق فريق مختص بقضايا القتل في القضية، بعد أن قالت المتحدثة إنه عثر على الجثة وعليها آثار لجروح خطيرة.

وتعرض الرجل للطعن، فيما قالت شركة النقل العام في برلين إن خطوط مترو الأنفاق "يو 1" و "يو 3" و "يو 8" التي تمر عبر كوتبوسر تور لم تتوقف عند المحطة.

تلك المنطقة تشتهر بالحياة الليلية منذ عقود، كما تشتهر بجرائم الشوارع وتجارة المخدرات. مركز جديد للشرطة وأنشئ مركز للشرطة في مبنى برج قريب في فبراير 2023 لتحسين الوضع، مما أدى إلى احتجاجات من الجماعات اليسارية.

وأوضحت وزيرة داخلية برلين إيريس شبرانجر، أن مركز الشرطة الجديد تلقى ردود فعل إيجابية من أصحاب الأعمال المحليين والسكان.