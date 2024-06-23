عزت الرشق: التنكيل بشاب فلسطيني جريح هو استمرارٌ لإجرام الجيش النازي

ياسر رشاد - القاهرة - قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن قيام قوات الاحتلال المجرم بالتنكيل بشاب فلسطيني جريح، ووضعه على مقدمة سيارة عسكرية، واستخدامه كدرع بشري أثناء اقتحامها لحي الجابريات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة؛ هو استمرارٌ لإجرام هذا الجيش النازي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف الرشق، أن الاحتلال وقطعان المستوطنين يواصلون تصعيد عدوانهم على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع حرب الإبادة الممنهجة على قطاع غزة.

وأكد الرشق، أن صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وعدم وجود تحرك حقيقي للجم إرهاب هذا الاحتلال المجرم، يعطيه ضوءً أخضرًا لمزيد من الإجرام.

قوات الاحتلال تقيد شابًا فلسطينياً فوق مقدمة عربة جيب

قيدت قوات الاحتلال الإسرائيلي رجلاً فلسطينياً مصاباً فوق مقدمة عربة جيب عسكرية خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت.

وفي فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر شابا فلسطينياً من جنين يدعى مجاهد عزمي ممدداً فوق مقدمة سيارة جيب تمر عبر سيارتي إسعاف.

واعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار وتبادلت إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة مشتبه به واعتقاله، وتابع: ألقت القوات القبض على المشتبه به وقيدته فوق عربة.

وقال الجيش: إن سلوك القوات في مقطع الفيديو للواقعة لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي، وإنه سيتم التحقيق في الأمر والتعامل معه وتم نقل الشخص إلى مسعفين لتلقي العلاج.