الجيش الإسرائيلي اعترف بتنكيل جنوده بجريح فلسطيني في جنين

أقرَّ الجيش الإسرائيلي بأن "جنوده قيدوا جريحا فلسطينيا على الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية".

وتظهر مقاطع فيديو توثق الحادثة التي وقعت السبت وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شابا من سكان جنين ممددا ومقيدا على غطاء مركبة عسكرية كانت تمر في أحد شوارع المدينة.

وأكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة أن الشاب يدعى مجاهد رائد عبادي (24 عاما)، وكان عند وقوع الحادث في حي الجابريات في منطقة وادي برقين.

وبحسب المصدر الطبي فإن "حالة الشاب مستقرة".

واعترف الجيش الإسرائيلي أن "الفلسطيني أصيب خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذها الجنود لاعتقال مشتبه بهم مطلوبين".

وبحسب بيان الجيش فإن "أحد المشتبه بهم أصيب خلال تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين، قبل أن يتم اعتقاله"، مضيفاً "في انتهاك للأوامر والإجراءات العملياتية المعمول بها، اقتادت القوات مشتبها به وهو مقيد فوق مركبة".

وزعم أن "سلوك القوات في مقطع الفيديو الخاص بالحادث لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي، وسيتم التحقيق في الحادثة والتعامل معها وفقا لذلك".