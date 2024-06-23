نتنياهو: ناشدنا أمريكا بتسريع الحصول على الأسلحة دون تغيير

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبا، وسط توترات متصاعدة بين الحليفين.

وخلال اجتماع لحكومته، قال نتنياهو: "منذ نحو 4 أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن الوضع بحدّ ذاته لم يتغير. وفي ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ووفقا لنتنياهو، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطا على نظرائهم الأميركيين "على أعلى مستويات.. وعلى جميع المستويات" من أجل تسريع تسليم الأسلحة.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ناشدنا أصدقاءنا الأميركيين لأسابيع عدة تسريع تسليم شحنات السلاح لكن الوضع لم يتغير".

وأكمل: "الكمية الكبيرة من الذخائر الأميركية لم تصل لإسرائيل وبعد شهور من عدم حصول تغيير في هذا الوضع قررت التعبير عن ذلك علنا".

كما أكد نتنياهو أنه قبل 4 أشهر كان هناك انخفاض كبير في إمدادات السلاح الأميركي لإسرائيل، لافتا إلى أن الخلاف بشأن التأخير في تسليم الأسلحة الأميركية "سيحل في مستقبل قريب".

ومؤخرا، كشف نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من غير المعقول أن تحجب واشنطن السلاح والذخيرة عن تل أبيب.

وفي فيديو باللغة الإنجليزية، قال نتنياهو إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "خلال الحرب العالمية الثانية، قال تشرشل للولايات المتحدة: "أعطونا الأدوات، وسوف نقوم بالمهمة. وأنا أقول، أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".

وبعد تصريحات نتنياهو بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل، وجه البيت الأبيض انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واعتبر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن تصريحات نتنياهو بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل "مهينة".

وقال كيربي: "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".

كما اعتبر المتحدث أن "تصريحات نتنياهو مخيبة للآمال للغاية ومزعجة للولايات المتحدة، وأن تعليقاته بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية كانت غير صحيحة أيضا".

وفي بداية مايو، علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وهدد الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح، حيث قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".