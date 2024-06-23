الفيضانات تجبر سكان آيوا على ترك منازلهم

أجبرت الفيضانات الناس على ترك منازلهم في بعض أجزاء ولاية آيوا الأمريكية، نتيجة لأسابيع من الأمطار، بينما يعاني جزء كبير من الولايات المتحدة من الحرارة مرة أخرى.

وانطلقت صفارات الإنذار في روك فالي بولاية آيوا، التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة، حيث طُلب من الناس في مئات المنازل الخروج لأن نهر روك لم يعد قادرا على تحمل الأمطار التي اجتاحت المنطقة. وكانت المدينة تفتقر إلى المياه الجارية لأن الآبار كانت غير صالحة للاستعمال.

مساعدة السكان

وقال رئيس البلدية كيفن فان أوترلو إن طائرة هليكوبتر تابعة للدولة كانت في طريقها للمساعدة ولكن تم إلغاؤها عندما تمكنت القوارب من الوصول إلى السكان الذين تقطعت بهم السبل.

وقال: «لقد هطلت أمطار غزيرة هنا». «كان لدينا 4 بوصات الليلة الماضية في ساعة ونصف الساعة. أرضنا لا يمكن أن تتحمل أكثر من ذلك».

وأعلن حاكم ولاية آيوا كيم رينولدز عن وقوع كارثة في 21 مقاطعة في شمال ولاية آيوا، بما في ذلك مقاطعة سيوكس، التي تضم روك فالي. وفي مقطع فيديو بطائرة دون طيار نشره عمدة المنطقة المحلي، لم تكن هناك شوارع مرئية، فقط أسطح المنازل وقمم الأشجار تطفو فوق الماء.

وفي داكوتا الجنوبية، أعلنت حاكمة الولاية كريستي نويم حالة الطوارئ بعد هطول أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية. وهطلت أمطار بلغ منسوبها 18 بوصة (45.72 سم) على بلدة كانتون، على بعد 30 ميلًا (48 كيلومترًا) جنوب شرق سيوكس فولز.

الحرارة والرطوبة

وفي أماكن أخرى من الولايات المتحدة، استمرت قبضة الحرارة والرطوبة البائسة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن ما يقرب من 15 مليون شخص يخضعون لتحذير من الحرارة – وهو أعلى مستوى من التنبيه.

لقد تعطلت حياة الملايين في جميع أنحاء البلاد بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي.

وقال الخبراء إن الولايات المتحدة شهدت العام الماضي أكبر موجات الحر منذ عام 1936. ووجد تحليل أجرته وكالة أسوشييتد برس للبيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الحرارة المفرطة ساهمت في أكثر من 2300 حالة وفاة، وهو أعلى رقم منذ 45 عامًا من السجلات.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) في واشنطن العاصمة وريتشموند بولاية فيرجينيا، بينما تم توقع ارتفاع درجات الحرارة في فيلادلفيا؛ نيوارك، نيو جيرسي؛ كولومبوس، أوهايو؛ وكانت ديترويت تستعد لارتفاع التسعينيات.