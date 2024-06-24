ماسة الأمل.. قصة الجوهرة الملعونة التي أثارت هوس الملوك

محمد اسماعيل - القاهرة - الاسم: ماسة الأمل

ما هي: ماسة زرقاء لامعة تزن 45.52 قيراط

مكان العثور عليها: كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن الماسة استخرجت من منجم كولور في جونتور بالهند، ثم كشفت أدلة جديدة أنها ربما جاءت من حقل واجراكارور كيمبرلايت في ولاية أندرا براديش، الذي يقع على بعد حوالي (300 كيلومتر) من مكان استخراجها.

ما قيمتها: تبلغ قيمة الماسة أكثر من 250 مليون دولار، بحسب موقع Chicago Diamond Buyer.

ماذا تخبرنا عن الماضي:

تعرض الحجر نفسه للتغيير عدة مرات منذ اكتشافه في القرن السابع عشر. ومن المفترض أن جان باتيست تافيرنييه، تاجر الأحجار الكريمة الفرنسي، اشتراها في صورتها الأصلية. على مر السنين، انتقلت الماسة بين الملوك، بما في ذلك لويس الرابع عشر، وصائغي المجوهرات، بما في ذلك هاري وينستون تاجر نيويورك الشهير، الذي تبرع بها لاحقًا لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن العاصمة في عام 1958.

ويقال إن الماسة ملعونة وأن تافيرنير لم يشترها أبدًا، بل سرقها من تمثال هندوسي في معبد هندي. وبمجرد أن اكتشف شيوخ المعبد أن الماسة مفقودة، وقيل إنهم ألقوا لعنة على كل من كانت بحوزته، وفقًا لمتحف كيب تاون للألماس في جنوب إفريقيا. على مر السنين، من المفترض أن العديد ممن يمتلكون الماسة وقعوا تحت تأثير اللعنة وتعرضوا لوفيات ومصائب غير متوقعة. كان لويس الرابع عشر وماري أنطوانيت من ضحايا اللعنة المفترضين. في عام 1839، انتقلت الماسة إلى أحد هواة جمع الأحجار الكريمة يدعى هنري فيليب هوب، والذي سُميت الماسة باسمه الآن.

القلادة الماسية محاطة حاليا بـ 16 ماسة بيضاء ومثبتة على سلسلة مزينة بـ 45 ماسة بيضاء، وفقا لمؤسسة سميثسونيان. على الرغم من تشابهها مع ماسة قلب المحيط، التي ارتدتها شخصية كيت وينسلت روز ديويت بوكاتر في فيلم "تايتانيك" عام 1997.

والماسة موجودة حاليًا في متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن العاصمة، وفقا لمجلة لايف ساينس.