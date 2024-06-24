قانون العمل الجديد.. "الحوار الاجتماعي" يناقش مواد تشغيل النساء والأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49.

وبحسب بيان صادر عن "العمل"، الاثنين، ناقش أعضاء المجلس اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل.

ويأتي هذا الإجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل؛ إستكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة، و10 مواد إصدار؛ تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.

يذكر أن وزير العمل، وجه الدعوة إلى المجلس المُكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال؛ للاجتماع واستكمال مناقشة مشروع القانون الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك اتجاه نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في الحوار الإجتماعي؛ لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية، على الجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار حوار إجتماعي تُشارك فيه جميع الأطراف المعنية؛ ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج كأساس بيئة عمل لائقة تواصل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.

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