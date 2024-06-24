البنك الدولي يجدد التزامه بدعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس البنك الدولي المعني بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عصمان ديون، من جديد التزام البنك الدولي بدعم تونس في تنفيذ برامجها عبر جميع الجوانب، وخاصة تلك التي تعزز رأس المال البشري، والمشاريع ذات الصلة بالأمن الغذائي والمائي والطاقة.

ووفقًا لبيان رئاسة الحكومة التونسية الصادر اليوم الاثنين، جاء هذا التأكيد خلال لقاء بين رئيس الوزراء أحمد الحشاني وعصمان ديون في قصر الحكومة بالقصبة، في إطار زيارة ديون الحالية إلى تونس التي بدأت يوم أمس وتمتد حتى غد.

وثمّن رئيس الحكومة التونسية العلاقات المتميزة مع البنك الدولي في كافة المجالات، مشيرًا إلى نسبة التنفيذ الحالية للمشاريع الممولة من البنك، وناقش أيضًا آفاق التعاون المستقبلي بين البنك وتونس.

كما أشرف أحمد الحشاني على جلسة عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة عصمان ديون، بحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الاجتماعية، الصناعة والطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بوزارة الشؤون الثقافية.

واستعرض الحضور مختلف المشروعات والبرامج الممولة من البنك الدولي والبرنامج المستقبلي للتعاون بين الطرفين، حول دعم الأمان الاجتماعي، والصحة، وقطاع الطاقة والزراعة والمياه، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب البرامج الموجهة للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتلك المتعلقة بالاستثمار والتجديد لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.