الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات يبحثان سبل تعزيز الشراكة

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجامعة والمكتب، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028).

جدير بالذكر أنه تم إطلاق إطار العمل في مارس من العام الماضي. وركزت المناقشة على عدة نقاط للشراكة مع جامعة الدول العربية، والتي تقع ضمن نطاق عمل المكتب، أبرزها مواجهة المخدرات، الجريمة المنظمة، الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، غسيل الأموال، ودعم منظومة العدالة الجنائية في الدول العربية.

تأثير النزاع في المنطقة على الجهود والدعم المقدم للدول الأعضاء

كما تطرق الاجتماع إلى تأثير النزاع في المنطقة على الجهود والدعم المقدم للدول الأعضاء، وأهمية البيانات والبحوث الموثقة في صنع السياسات. حيث تم الإشارة إلى أحدث الإصدارات البحثية من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مثل "ديناميكيات الاتجار بالمخدرات عبر العراق والشرق الأوسط (2019-2023): التوجهات وسبل الاستجابة"، و"تقرير المخدرات العالمي" الذي سيتم إطلاقه يوم الأربعاء المقبل، حيث يصادف "اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها" أو "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات".

عُقد الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، الذي عُقد خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأكدت التوصيات على أهمية تفعيل وتعميق الشراكة مع الأمم المتحدة ومكاتبها المعنية في تنفيذ كافة الأنشطة والبرامج والمشاريع الواردة في إطار العمل الإقليمي