قائد الجيش التقى وزير المهجرين وعرض معه الاوضاع العامة

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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