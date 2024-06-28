شامية مثل البطريرك الراعي في قداس رفع تمثال السيدة العذراء سيده الـ33 في بازيليك سيدة لبنان

ترأس المطران يوحنا حبيب شامية ممثلا البطريرك الكاردينال مار بشارة الراعي الاحتفال بالذبيحة الالهية في كنيسة سيدة لورد عاونه فيه الاكسرخوس الرسولي الاباتي فادي بو شبل والاباتي إدمون رزق والأب سيزار لحود رئيس الرسالة في الاوروغواي والمدبرون العامون في الرهبانية ولفيف من الرهبان والكهنة.

وأشار شامية، الى أنه "بتعاليم المجمع احتفالا برفع تمثال سيدة الثلاثة والثلاثين شفيعة الاوروغواي في بازيليك سيده لبنان في حريصا تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية الاولى لتأسيس رسالة الرهبانية المارونية المريمية في مونتيفيديو (الاوروغواي)".

وأعرب عن" تقديره للدور الكبير الذي قامت به الرهبانية ولاتزال في بلدان اميركا اللاتينية"، شاكرا الاب لحود على "مبادرة رفع تمثال السيدة العذراء سيده ال ٣٣ إلى جانب تماثيل بلدان عديدة من العالم".

وجدد شكره للبطريرك على" دعمه وسعيه لإنقاذ لبنان على الرغم من العراقيل التي يضعونها في وجه سيد بكركي". والتمس "شفاعة السيدة العذراء ضارعا من اجل احلال السلام في ربوع لبنان والشرق الأوسط والعالم".