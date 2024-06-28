النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت مبنى من 3 طبقات في كفركلا

افاد مراسل "النشرة:" في الجنوب عن "غارة اسرائيلية استهدفت مبنى من 3 طبقات في كفركلا". كما استهدف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة الوزاني المقابلة لموقعه العسكري في "معيان باروخ" بقذيفتين فوسفوريتين ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة.

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