شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: العقوبات ستضر بالاتحاد الأوروبي أكثر منا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت موسكو الإجراءات العقابية الجديدة في حزمة العقوبات الرابعة عشرة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، قائلة إن العقوبات غير فعالة وستضر بالتكتل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو في موسكو يوم الاثنين، إن الغرب لا ينظر إلى عواقب ذلك على اقتصاده أو على ازدهار المواطنين في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: على سبيل المثال، تتوقع روسيا نموًا اقتصاديًا يزيد على 3% هذا العام، أي أكثر من 10 أضعاف النمو الاقتصادي في ألمانيا. خنق الاقتصاد الروسي وتابع جروشكو: "كانت العقوبات تستهدف خنق الاقتصاد الروسي وتدمير تماسك المجتمع، ولكن الاتحاد الأوروبي حقق عكس ذلك".

كما حذرت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة مجددًا في الاتحاد الأوروبي.

إجراءات عقابية جديدة يشار إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 27 وافقوا على العقوبات في لوكسمبورج، إضافة إلى فرض إجراءات عقابية جديدة أخرى بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الاثنين، أنه سيجري في المقابل منع مزيد من ممثلي السياسة والأنشطة التجارية والمؤسسات الأوروبية من دخول روسيا، ولكن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.