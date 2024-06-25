«الأونروا»: مستويات الجوع الكارثية بالقطاع من صنع البشر

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن مستويات الجوع الكارثية في قطاع غزة «من صنع البشر».

وأضاف لازاريني في بيان أمس، أن 193 عاملاً في الوكالة الأممية قتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ولفت إلى أن أكثر من 180 منشأة لـ«الأونروا» تضررت أو دمرت، ما أسفر عن مقتل 500 فلسطيني على الأقل ممن كانوا يطلبون الحماية الأممية منذ بداية الحرب.

وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت «الأونروا» تلبي 70 - 80 بالمئة من احتياجات الرعاية الصحية الأولية، حسب البيان نفسه.

وأوضح المسؤول الأممي أن «نسبة ضئيلة فقط من المراكز الصحية التابعة للوكالة لا تزال عاملة بغزة، مع الحد الأدنى من إمكانية الوصول إلى الإمدادات.

وقال إن مستويات الجوع «الكارثية» في أنحاء قطاع غزة من صنع البشر.