رئيس جامعة الزقازيق يترأس اجتماع لجنة المكتبات

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

عُقدت جامعة الزقازيق الاجتماع الدورى للجنة المكتبات برئاسة د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

والاجتماع جاء بحضور د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.هلال عفيفي أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات والمعاهد بالجامعة ، وأ.محمد السيد مدير عام المكتبات.

وناقشت اللجنة خلال جلستها الموضوعات المتعلقة بالمكتبة المركزية، ومكتبات كليات الجامعة ومعاهدها.

كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا الواردة إليها من كلية التربية الرياضية للبنات وهي كالآتي: عدد 8 مجلات، وعدد 9 كتب علمية.

ونظر الاجتماع الموافقة على قبول عدد 72 كتابا أجنبيا متخصصا في علوم الآثار لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علي سبيل الإهداء من أ.د عميد كلية الآثار إلى مكتبة الكلية.

ونظرت لجنة الفحص والتسعير بالمكتبة الهدايا لتبين عدم مخالفتها للوائح والقوانين.