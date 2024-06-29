إغلاق مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية في إيران وبدء عملية فرز الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، عن انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وبدء عملية فرز الأصوات.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أنه "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية عند فرز وجمع الأصوات في 25 ألف مركز اقتراع".
وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عن تمديد الاقتراع للمرة الثالثة وذلك لساعتين حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وبدأت عملية التصويت على الساعة 08.00 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر انتهاؤها عند الساعة السادسة، لكن السلطات مددتها 6 ساعات.
ويحق لنحو 62 مليون ناخب الادلاء بأصواتهم، من أصل عدد السكان الكلي البالغ 88 مليون نسمة. وتجري عملية التصويت في أكثر من 59 ألف مركز في مختلف أنحاء البلاد.
وأفادت التقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين.
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