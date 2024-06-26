الجيش الأردني: إحباط عملية تسلل وتهريب مخدرات قادمة من سوريا ومقتل أحد المهربين

أعلنت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة الأردنيّة أنّ "المنطقة العسكريّة الشّرقيّة وبالتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة العسكريّة وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليّتها، محاولة تسلّل وتهريب كميّات كبيرة من المواد المخدّرة قادمة من الأراضي السّوريّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "الاشتباك أسفر عن مقتل أحد المهرّبين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السّوري، وتمّ تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصّة"، مؤكّدةً أنّ "القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيّات للضرب بيد من حديد لكلّ من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".
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