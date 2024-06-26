زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "طائرة لسلاح الجو أغارت يوم أمس بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكريّة في منطقة جنوب ​قطاع غزة​، وقضت على المدعو وسام أبو إسحاق، الّذي كان يروّج لعمليّات تهريب أسلحة لصالح حركة "حماس"، مشيرًا إلى أنّ "خلال السّنوات الماضية، أشرف أبو إسحاق على تهريب الأسلحة عبر معبر رفح وعبر أنفاق تحت الأرض".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قتلنا مسؤولًا عن تهريب أسلحة لصالح "حماس" بغارة جنوبي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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