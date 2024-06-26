الابيض افتتح محطّة توليد الأوكسجين الخاص في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي

دشنت وزارة الصحة العامة محطّة توليد الأوكسجين الخاص في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي، برعاية وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، والسفير الالماني كورت جورج شتوكل شتيلفريد، في حرم مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي.

ولفت الأبيض، الى أنه "لا شك ان لبنان يواجه سلسلة من الازمات بدأت من خلال استقبال هذا العدد الكبير من النازحين والذي يشكل حوالى اكثر من ثلث السكان، ومن ثم توالت الازمات المالية وازمة الكورونا وانفجار المرفأ الى الازمات الاقتصادية المحلية والعالمية وانتهاء بالعدوان الذي يطال منطقة جنوب لبنان".

وذكر الأبيض، أنه "في ظل كل هذه الازمات، لا شك ان النظام الصحي من اكثر المعانين في الحقيقة من التأثيرات، وكما قال سعادة السفير الالماني أثر على القدرة عند الطبقات الهشة في المجتمع بالوصول الى الخدمات الصحية".

وأوضح أن "هناك مساعدات من المانيا مباشرة مثل تجهيز الطاقة الشمسية والتي استفاد منها اكثر من 150 مركزا صحيا، وكذلك استفادت 10 مستشفيات ومنها مستشفى بعبدا الجامعي من محطات توليد الاوكسيجين الطبي، كما ان هناك مساعدات اخرى والتي اشكر فيها باسم دولة لبنان الدولة الالمانية والاتحاد الأوروبي".

وأكد أن "مسؤولية النازحين الموجودين في لبنان هي مسؤولية مشتركة على الدولة اللبنانية وعلى دول العالم"، مذكرا "بالاستراتيجية التي اطلقناها في العام 2023 في الشأن الطبي وكان اعتمادها على المستشفيات الحكومية والدور الذي تقوم به لتقديم الخدمات الصحية، ونحن نفذنا لغاية اليوم اكثر من 22 مشروعا لتوسيع المستشفيات الحكومية، وقد زدنا عدد الاسرة فيها لاسيما وان هذه المستشفيات وخلال ازمة الكورونا الصعبة اظهرت انها الملاذ الاول، خصوصا للطبقات الهشة. وهنا احيي هذه المستشفيات والعاملين فيها على جهودهم ومن المقرر ان تقر السلف المالية لهذه المستشفيات لتمكينها من مواصلة عملها وتأمين كل حقوق العاملين فيها دعما لجهودهم".

بدولره، أشار السفير شتيلفريد، الى أن "هذه المحطة هي واحدةٌ من سبع قمنا بتركيبها بتمويلٍ ألماني داخل المستشفيات الحكوميّة في لبنان. وهي جزءٌ من مشروعٍ مموّل عبر بنك التّنمية الألماني KfW، ويتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الصّحة العامّة. يمثّل حدث اليوم ختام هذا المشروع؛ وعلامةً فارقة في جهودنا المشتركة لتحسين نظام الرعاية الصحيّة العامّة في لبنان".